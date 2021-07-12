Старший аналитик Центра "Новая Европа" Леонид Литра заявил, что у Санду очень хорошая команда. Однако одной из проблем для нее являются кадровые вопросы.

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Почему могут возникнуть трудности

По словам Литры, сейчас все назначения и в правительстве, и в государственных учреждениях, где их примерно 200, достанутся партии Санду "Действие и солидарность". Впрочем, у нее нет столько профессионалов в команде.

В первую очередь у Санду есть монобольшинство в парламенте, она имеет очень хорошую команду, но несмотря на это имеет одну проблему – кадровые вопросы,

– заявил аналитик.

Как рассказал он, если Санду возьмет людей из разных партий, то, возможно, она решит эту проблему.

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Санду четко определила борьбу с коррупцией своим главным предвыборным обещанием. Впрочем, по мнению аналитика, ее будет нелегко выполнить, ведь ни Санду, ни парламент Молдовы не имеют возможности влиять на судебную систему.

Литра рассказал о выборах в Молдове: смотрите видео

Что этому предшествовало

В Молдове 11 июля прошли досрочные парламентские выборы. Партия Майи Санду "Действие и солидарность" стала лидером, набрав 52,80% голосов граждан.

На выборах проголосовали более 1 миллиона 477 тысяч избирателей – 48,41% от общего количества граждан, имеющих право голоса.

Владимир Зеленский поздравил Санду с победой на выборах в парламент. Президент назвал это важным шагом на пути к европейским стремлениям.



Партия Санду получила монобольшинсьво на парламентских выборах в Молдове / Инфографика 24 канала

