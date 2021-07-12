Cтарший аналітик Центру "Нова Європа" Леонід Літра заявив, що Санду має дуже хорошу команду. Однак однією з проблем для неї є кадрові питання.

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Чому можуть виникнути труднощі

За словами Літри, наразі усі призначення й в уряді, й у державних установах, де їх приблизно 200, дістануться партії Санду "Дія та солідарність". Втім, у неї немає стільки професіоналів у команді.

Першочергово у Санду є монобільшість у парламенті, вона має дуже хорошу команду, але попри це має одну проблему – кадрові питання,

– заявив аналітик.

Як розповів Літра, якщо Санду візьме людей з різних партій, то, можливо, вона розв'яже цю проблему.

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Санду чітко визначила боротьбу з корупцією своєю головною передвиборчою обіцянкою. Втім, на думку аналітика, її буде нелегко виконати, адже ні Санду, ні парламент Молдови не мають можливості впливати на судову систему.

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Що цьому передувало

У Молдові 11 липня пройшли дострокові парламентські вибори. Партія Майї Санду "Дія та солідарність" стала лідером, набравши 52,80% голосів громадян.

На виборах проголосували понад 1 мільйон 477 тисяч виборців – 48,41% від загальної кількості громадян, які мають право голосу.

Володимир Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах до парламенту. Президент назвав це важливим кроком на шляху до європейських прагнень.



Партія Санду отримала монобільшість на парламентських виборах у Молдові / Інфографіка 24 каналу

