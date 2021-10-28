Санду из-за газового кризиса созывает Высший Совет Безопасности

Майя Санду 28 октября созвала заседание Высшего Совета Безопасности. Причиной стал газовый кризис, от которого страдает страна

Заседание стартовало в 15: 00. В процессе разговора заслушают отчеты ведомств, отвечающих за энергетическую безопасность страны.

Заметьте Молдова пока не планирует выходить из СНГ

Следующий этап – обсуждение текущей ситуации. По результатам заседания Санду проведет брифинг.

Евросоюз выделит Молдове деньги

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия выделит Молдове 60 миллионов евро помощи. Эти деньги страна получит для преодоления газового кризиса.

Политик подчеркнула: ЕС абсолютно поддерживает Молдову.

Украина также присоединится к помощи