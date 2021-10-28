Засідання стартувало о 15:00. У процесі розмови заслухають звіти відомств, які відповідають за енергетичну безпеки країни.
Зауважте Молдова поки не планує виходити з СНД
Наступний етап – обговорення поточної ситуації. За результатами засідання Санду проведе брифінг.
Євросоюз виділить Молдові гроші
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія виділить Молдові 60 мільйонів євро допомоги. Ці гроші країна отримає для подолання газової кризи.
Політикиня наголосила: ЄС абсолютно підтримує Молдову.
Україна також долучиться до допомоги
- ЗМІ повідомили, що Україна готова продати Молдові 700 мільйонів кубів газу.
- Також після оголошення у Молдові надзвичайного стану, Україна передала країні 16 мільйонів кубів газу.
- Тим часом Молдова вже уклала газовий контракт з нідерландською компанією Vitol.
- Мовиться про доставку мільйона кубометрів газу.