Засідання стартувало о 15:00. У процесі розмови заслухають звіти відомств, які відповідають за енергетичну безпеки країни.

Зауважте Молдова поки не планує виходити з СНД

Наступний етап – обговорення поточної ситуації. За результатами засідання Санду проведе брифінг.

Євросоюз виділить Молдові гроші

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія виділить Молдові 60 мільйонів євро допомоги. Ці гроші країна отримає для подолання газової кризи.

Політикиня наголосила: ЄС абсолютно підтримує Молдову.

Україна також долучиться до допомоги