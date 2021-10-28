Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС підтримує Молдову та готовий допомагати країні. Зокрема, виділить гроші для врегулювання газової кризи.
Зауважте Росія пропонує Молдові дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС, – ЗМІ
У цьому контексті Єврокомісія виділить 60 мільйонів євро, щоб допомогти Молдові впоратися з нинішньою енергетичною кризою,
– мовиться у повідомленні.
Молдова уклала контракт на постачання газу
- Станом на 27 жовтня стало відомо, що Молдова уклала газовий контракт з нідерландською компанією Vitol.
- Документ передбачав, що упродовж 27 жовтня компанія доставить Молдові мільйон кубометрів газу.
- Ціну угоди наразі вирішили не розголошувати.
- Влада Молдови вже запевнила, що ціни на газ для населення не підніматимуть.