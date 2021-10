Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС підтримує Молдову та готовий допомагати країні. Зокрема, виділить гроші для врегулювання газової кризи.

Зауважте Росія пропонує Молдові дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС, – ЗМІ

У цьому контексті Єврокомісія виділить 60 мільйонів євро, щоб допомогти Молдові впоратися з нинішньою енергетичною кризою,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте! Україна також допоможе Молдові врегулювати газову кризу. Зокрема, ЗМІ повідомили, що у випадку необхідності продасть 700 мільйонів кубів газу. Окрім того, Україна вже передала Молдові 16 мільйонів кубів газу. Це сталося після оголошення у країні надзвичайного стану.

Допис Ursula von der Leyen:

Happy to meet Moldovan PM

@natgavrilita

to reiterate our full support to Moldova.

Tomorrow’s The European Union Republica Moldova Association Council will further strengthen our cooperation.

In this context,

@EU_Commission

is making available €60 million to help Прапор Молдови manage the current energy crisis.