Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС підтримує Молдову та готовий допомагати країні. Зокрема, виділить гроші для врегулювання газової кризи.

Зауважте Росія пропонує Молдові дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС, – ЗМІ

У цьому контексті Єврокомісія виділить 60 мільйонів євро, щоб допомогти Молдові впоратися з нинішньою енергетичною кризою,

– мовиться у повідомленні.

Молдова уклала контракт на постачання газу

Станом на 27 жовтня стало відомо, що Молдова уклала газовий контракт з нідерландською компанією Vitol.

Документ передбачав, що упродовж 27 жовтня компанія доставить Молдові мільйон кубометрів газу.

Ціну угоди наразі вирішили не розголошувати.

Влада Молдови вже запевнила, що ціни на газ для населення не підніматимуть.