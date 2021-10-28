Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поддерживает Молдову и готов помогать стране. В частности, выделит деньги для урегулирования газового кризиса.
Заметьте Россия предлагает Молдове дешевый газ в обмен на ослабление связей с ЕС, – СМИ
В этом контексте Еврокомиссия выделит 60 миллионов евро, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом,
– говорится в сообщении.
Молдова заключила контракт на поставку газа
- По состоянию на 27 октября стало известно, что Молдова заключила газовый контракт с нидерландской компанией Vitol.
- Документ предусматривал, что в течение 27 октября компания доставит Молдове миллион кубометров газа.
- Цену сделки пока решили не разглашать.
- Власти Молдовы уже заверили, что цены на газ для населения не будут поднимать.
Заметка Ursula von der Leyen: