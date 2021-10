Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поддерживает Молдову и готов помогать стране. В частности, выделит деньги для урегулирования газового кризиса.

В этом контексте Еврокомиссия выделит 60 миллионов евро, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом,

– говорится в сообщении.

Ursula von der Leyen:

Happy to meet Moldovan PM

@natgavrilita

to reiterate our full support to Moldova.

Tomorrow’s The European Union Republica Moldova Association Council will further strengthen our cooperation.

In this context,

@EU_Commission

is making available €60 million to help Прапор Молдови manage the current energy crisis.