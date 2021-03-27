Санду написала Путину письмо с просьбой о вакцине "Спутник V"
Майя Санду просит помочь Молдове получить вакцину против коронавируса COVID-19. Она, в частности, уже обратилась к российскому президенту Владимиру Путину.
Источник:NewsMaker
При этом, политик сообщила, что направила письма с аналогичной просьбой лидерам более 30 стран мира.
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"Спутник V" могут передать в помощь
Санду уже общалась с послом России в Молдове – Олегом Васнецовым. "Он сказал, что сейчас вряд ли получится купить вакцину, но ее могут передать в помощь", – пояснила она.
Сегодня (27 марта – 24 канал) я написала письмо президенту Путину,
– заметила политик.
Молдавский Минздрав не исключает, что будет использовать "Спутник V" для бесплатной вакцинации. Это могут сделать, если препарат получит одобрение от ВОЗ.
Что следует знать о Майе Санду: коротко
- Санду возглавила Молдову в конце 2020 года. Политика считают проевропейской, а ее оппонента Игоря Додона – пророссийским.
- У Молдовы до сих пор есть нерешенный конфликт с Россией. Еще до своего избрания она заявляла, что Кремль должен вывести войска из Приднестровья.
- После вступления в должность Санду подчеркнула, что хочет наладить отношения с Россией, однако Приднестровье останется вопросом для переговоров.
- В то же время президент Молдовы отметила, что хочет поддерживать хорошие отношения и с другими партнерами – Украиной, Румынией и ЕС.
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