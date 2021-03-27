Майя Санду просит помочь Молдове получить вакцину против коронавируса COVID-19. Она, в частности, уже обратилась к российскому президенту Владимиру Путину.

При этом, политик сообщила, что направила письма с аналогичной просьбой лидерам более 30 стран мира.

К теме Инструмент пропаганды, – во Франции раскритиковали российскую вакцину "Спутник V"

"Спутник V" могут передать в помощь

Санду уже общалась с послом России в Молдове – Олегом Васнецовым. "Он сказал, что сейчас вряд ли получится купить вакцину, но ее могут передать в помощь", – пояснила она.

Сегодня (27 марта – 24 канал) я написала письмо президенту Путину,

– заметила политик.

Молдавский Минздрав не исключает, что будет использовать "Спутник V" для бесплатной вакцинации. Это могут сделать, если препарат получит одобрение от ВОЗ.

Обратите внимание! Россия зарегистрировала свою вакцину еще до завершения клинических испытаний. Евросоюз официально не признал "Спутник V".

Что следует знать о Майе Санду: коротко