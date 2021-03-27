Майя Санду просить допомогти Молдові отримати вакцину проти коронавірусу COVID-19. Вона, зокрема, вже звернулася до російського президента Володимира Путіна.

При цьому, політикиня повідомила, що надіслала листи з аналогічним проханням лідерам понад 30 країн світу.

До теми Інструмент пропаганди, – у Франції розкритикували російську вакцину "Супутник V"

"Супутник V" можуть передати як допомогу

Санду вже спілкувалася з послом Росії у Молдові – Олегом Васнєцовим. "Він сказав, що зараз навряд чи вийде купити вакцину, але її можуть передати як допомогу", – пояснила вона.

Сьогодні (27 березня – 24 канал) я написала листа президенту Путіну,

– зауважила політикиня.

Молдовське МОЗ не виключає, що використовуватиме "Супутник V" для безкоштовної вакцинації. Це можуть зробити, якщо препарат отримає схвалення від ВООЗ.

Зверніть увагу! Росія зареєструвала свою вакцину ще до завершення клінічних випробувань. Євросоюз офіційно не визнав "Супутник V".

Що варто знати про Майю Санду: коротко