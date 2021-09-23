Санду заверила Москву, что будет неизменно добиваться полного вывода военнослужащих России из Приднестровья. Впрочем, исключительно мирным путем.

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Россия должна уйти из Приднестровья

Молдова остается на пути мирного и политического урегулирования конфликта в Приднестровье. Об этом говорила президент Молдовы Майя Санду во время выступления на 76 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.

Вместе с тем Санду отметила, что Молдова – страна нейтральная , что закреплено в конституции. Поэтому Россия должна убрать войска, оружие и боеприпасы с территории Приднестровья.

Наша позиция относительно полного и безусловного вывода военных из Приднестровья остается неизменной,

– сказала Санду.

И добавила, что "среди прочего речь идет и о вывозе или уничтожении боеприпасов на складах в селе Колбасна, которые являются угрозой экологии и безопасности региона в целом".

Россия называет проблему Приднестровья "внутренним конфликтом"

Напомним, в России, что для нее привычно, проблему Приднестровья называют "внутренним конфликтом" Молдовы, хотя и отрыто держат там свои войска. Похожая ситуация с украинским Донбассом.

Сходство есть и на фоне выборов в парламент России: Молдова была против открытия избирательных участков в Приднестровье , но Кремлю это безразлично.

Так же и на Донбассе россияне выдали сотни тысяч своих паспортов украинцам, чтобы те, среди прочего, голосовали на российских выборах.