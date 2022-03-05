Санду отрицает намерения Молдовы вступить в войну, развязанную Россией в Украине

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна не будет участвовать в войне, которую Россия начала против Украины. Молдавия остается нейтральной страной.

Молдове ничего не угрожает, – Санду

Ранее один из молдавских депутатов заявил, что страну могут осаждать. Однако президент это возразила.

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Нет никаких признаков того, что Молдова подвергается рискам, связанным с войной в Украине. Нет предпосылок для военного вовлечения Молдовы в этот конфликт,

– сказала глава государства.

Она добавила, что приказа о мобилизации не выдавали. Ведь Молдова не планирует "ввязываться в конфликт в соседней стране".

Эту информацию подтвердили и в министерстве обороны государства. Там отметили, что никто не осаждает Молдову, поэтому страна воевать не будет.

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