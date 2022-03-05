Молдові нічого не загрожує, – Санду

Раніше один з молдовських депутатів заявив, що країну можуть взяти в облогу. Однак президентка це заперечила.

Читайте також Сепаратисти Придністров'я просять незалежності від Молдови

Немає жодних ознак того, що Молдова піддається ризикам, пов'язаним із війною в Україні. Немає передумов для військового залучення Молдови до цього конфлікту,

– сказала глава держави.

Вона додала, що наказу про мобілізацію не видавали. Адже Молдова не планує "вплутуватися в конфлікт у сусідній країні".

Цю інформацію підтвердили й у міністерстві оборони держави. Там зазначили, що ніхто не бере Молдову в облогу, тому країна воювати не буде.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!