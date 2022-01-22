Санду рассказала, следует ли Украине беспокоиться из-за войск России в Приднестровье

По данным украинской разведки, Россия готовит провокации против нашего государства со стороны Приднестровья. Одновременно президент Молдовы Майя Санду утверждает, что никаких изменений на этой территории пока не зафиксировали.

Молдова мониторит ситуацию в Приднестровье. Об этом Майя Санду заявила в интервью.

Что этому предшествовало Россия хочет спровоцировать Украину для конфликта со стороны Приднестровья, – разведка

Санду убеждает, что опасности пока нет

Президент Молдовы заявила, что ситуацию в Приднестровье мониторят всеми возможными средствами. Препятствием становится то, что власти Кишинева не имеют доступа на территорию псевдореспублики. В то же время согласно тем данным, которые удалось получить, Санду убеждает, что ситуация в Приднестровье остается неизменной.

У нас нет доступа к Приднестровскому региону, чтобы точно сказать, что там происходит. Мы не можем точно сказать, сколько там сейчас российских военнослужащих. Но мы мониторим ситуацию. У нас нет информации о том, что что-то изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Изменений мы не видим, нет причин для большего беспокойства,

– заявила Санду.

В то же время президент Молдовы в очередной раз подчеркнула, что пребывание российских войск на территории Молдовы противоречит Конституции страны.

Угроза провокаций из Приднестровья: что известно

С октября 2021 года в Украине и в западных странах говорят об угрозе полномасштабного вторжения России.

По данным американской разведки, Россия хочет прибегнуть к провокациям, чтобы "создать причину для вторжения".

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что к провокациям Россия может приобщить псевдореспублику на территории Молдовы – Приднестровья.

Тамошние войска готовят к якобы украинским провокациям.

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