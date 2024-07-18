В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник председателя ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал действия российских властей на юго-западе страны-агрессора. Отметим, что одной из целей наступления на Харьковскую область, который российская армия начала в мае 2024 года, создание так называемой "санитарной зоны" на севере Харьковской области в Украине.

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К чему приведет погружение России в войну

"Если даже так, как сегодня стагнационно будут продолжаться боевые действия, Россия будет получать все большую санитарную зону на своей территории", – сказал Подоляк.

Он связывает это с тем, что в дальнейшем Украина будет иметь больше дальнобойных возможностей. Единственное, чего сейчас Украине не хватает для того, чтобы более эффективно работать по России – это дозакрыть небо. Для этого, нужно дополнительно 10 – 15 систем ПРО. В частности, Patriot и SAMP/T.

В то же время благодаря ракетным атакам инфраструктура не только в оккупированной части территории, которую контролирует Россия, но и в приграничных, будет уничтожена. 3 – 4 месяца работы такого типа будут иметь для России совсем другие социальные последствия,

– отметил советник председателя ОПУ.

Погружение войны на территорию России привело бы к другим социальным последствиям. Россияне сегодня уже чувствуют войну совсем иначе, чем год назад. Но если бы было больше разрушения инфраструктуры, обеспечения войны на территории России, то это создавало бы дополнительное давление на российско-политическую элиту.

Россия не готова к эффективной войне

Подоляк отметил, что наступление оккупантов на Харьковщине показало, что Россия не имеет достаточных возможностей организовать наступательные действия.

Россия имеет кучу еще старых ресурсов, продолжает их свозить на оккупированные территории или на приграничные, в частности в Белгородскую область. Это все надо уничтожать,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

В то же время если бы Украина имела паритетное количество оружия не только для эффективного ведения оборонительной войны, а так же для наступательных действий или уничтожения накопленных ресурсов противника на пограничные, то сейчас война постепенно отодвигалась бы от оккупированных территорий, или погружалась больше вглубь России.

"Россия не имеет ресурса и не готова к эффективной войне. А это означает, что если бы Украина получала больше оружия своевременно, были окончательно сняты все те или иные ограничения на нанесение ударов вглубь России, то агрессор начал бы проигрывать", – добавил Подоляк.