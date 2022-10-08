Санкции бьют и по Украине, но больше всего – по России: как Венгрия манипулирует этим вопросом

Поведение Орбана относительно необходимости отмены санкций против России не имеет значения. Важно то, чтобы Венгрию никто из крупных мировых игроков в этом не поддерживал.

Об этом 24 каналу рассказал директор ICES, аналитик венгерского вопроса в Закарпатье Дмитрий Тужанский. Он также отметил, что с санкционной политикой, Виктор Орбан играет уже 12 лет, когда ввели первые антироссийские санкции.

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"Несмотря на постоянную критику и угрозы заблокировать такие санкции, президент Венгрии ничего не делает, или не может сделать", – говорит специалист.

Дмитрий Тужанский объяснил, почему Орбан так горячо выступает за прекращение санкций, ведь нет рационального объяснения, что санкции против России крайне вредят ЕС. Санкции вредят всем – и Украине, и ЕС и всей мировой экономике, потому что это процесс глобализации.

Но, ключевое – больше всего европейские санкции против России вредят именно Венгрии. Уровень зависимости Венгрии от российских денег и энергоносителей – критический,

– отмечает специалист.

"И потому, когда Виктор Орбан критикует санкции, он пытается спасти не ЕС или Россию, а себя и свое политическое будущее", – говорит он.

Виктор Орбан пытается спасти самого себя

Потому что сегодня он оказался в ситуации, когда он может потерять основные фонды Евросоюза, рискует из-за затруднений в России не получать финансирование оттуда. "Орбан в своеобразных "тисках" и сейчас, его положение напоминает спасение тонущего утопленника", – резюмирует Дмитрий Тужанский.

Венгрия заложница России из-за жажды денег

В начале февраля 2022 года в Москве состоялась встреча Орбана с Путиным, во время которой последний, в частности, отметил: "Важно, что и сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе". На что Орбан ответил: "Впервые мы встретились 13 лет назад. Это, значит, наша 13-я встреча. Выходит, что у нас с вами за 13 лет накопились самые значительные воспоминания о прошлом России и ЕС. Поэтому у меня есть обоснованные предположения, что мы с вами будем сотрудничать долгие годы".

Если прислушиваться внимательно, то слова Орбана такие же подхалимские, как и слова Лукашенко, которые тот постоянно адресует Путину. Особенно предостерегающе звучат слова о длительном сотрудничестве, что может свидетельствовать о намерениях Орбана на построение коррупционной диктатуры вроде белорусского диктатора.

Режим Орбана активно ведет страну по белорусскому сценарию и постоянно пытается спасти Россию от санкций, а значит, и себя – от их долгосрочных последствий.