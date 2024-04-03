Мы входим в "странный новый мир", в котором будет одно средство сдерживания

Проблема санкций и их эффективности остается максимально сложной как для Украины, так и для ее западных партнеров. Долгое время их считали едва ли не основным инструментом сдерживания агрессии в современном мире, а также средством урегулирования конфликтов и избежания военной эскалации.

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Логика здесь была проста и понятна. Все со всеми экономически связаны. Торговать выгоднее, чем враждовать. Угроза остановки экономических связей (или хотя бы их серьезного ограничения) с ведущими экономиками современного мира (ЕС, США, G7) должна выглядеть настолько невыгодной, что именно ее провозглашение должно выступать сдерживающим фактором для агрессора.

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Ну по крайней мере именно так теоретически на это долгое время смотрели на Западе. Там считали, что если они смогли "экономически задушить" СССР, что обусловило его распад, то значительно более интегрированная в мировую экономика России тем более должна опасаться санкций. Сейчас это смешно, но перед 24 февраля 2022 года США обещали российской стороне "адские санкции", и, видимо, верили, что так они действительно реализуют "сдерживание".

Но как средство сдерживания санкции себя не проявили, и никого ни от чего не сдержали. Почему? На это повлиял ряд обстоятельств.

Во-первых, россияне прекрасно знали западных партнеров. Насколько они "смелые", насколько неповоротливой является их бюрократия. Скорее всего, кремлевские стратеги вообще не планировали какой-то более-менее долгой войны. Они планировали поставить Запад перед фактом, чтобы потом последние были вынуждены реагировать на то, что вполне можно было бы назвать "новыми обстоятельствами" или "новыми реалиями".

Соответственно, тогда бы санкции, скорее всего, были бы весьма условными, потому что "уже поздно". По аналогии с условными крымскими санкциями.

Во-вторых, россияне прекрасно знали, что Запад не един. Он политически расколот, насыщен российскими агентами влияния, нестабилен. Любые санкции не будут там приниматься быстро и легко, они всегда будут предусматривать кучу исключений и двойных стандартов, которые впоследствии сделают обход подобных санкций достаточно легким делом.

Запад легко обещает санкции, но очень трудно их внедряет. Он одновременно думает, как "реализовать угрозы", но так, чтобы сохранить ситуацию максимально комфортной для себя. Но собственный "комфорт" от санкций – это и комфорт от санкций российского агрессора.

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В-третьих, мир уже далеко не только Запад, и российские власти это прекрасно знали. Китай и ряд других режимов и даже вполне общепризнанных правительств с радостью их поддержали. Конечно, за деньги. Но какая разница россиянам, покупают ли они лояльность за деньги, или нет? Главное, что они могут торговать энергоресурсами, могут покупать оружие в Иране за золото, могут получать все, что им надо, через подставные фирмы и третьи руки.

В-четвертых, российские власти имеют собственные инструменты давления на других. В частности, говорится о ядерном шантаже, который сейчас регулярно применяется в отношении Запада. Нынешние, выращенные в тепличных условиях, западные политики не готовы к подобному давлению, а потому скорее пойдут на уступки, ограничения, рисования для самих себя "красных линий", чем решительно будут реализовывать собственную первоначальную политику. Поэтому санкции задерживаются, рисуются исключения и тому подобное.

Украина должна стать примером в вопросе санкционной политики

– администрирование санкций. Мало это все принять, надо проверять, чтобы оно выполнялось. А здесь большие проблемы, потому что все эти запреты на страхование танкеров решаются через создание альтернативного танкерного флота, ценовые потолки – через махинации с принадлежностью нефти и тому подобное. Санкции очень сложно реализовывать, потому что эта реализация требует серьезных усилий и ресурсов.

В Украине с санкциями есть собственные проблемы. Отсутствие нормативной базы, непрозрачность внедрения, отсутствие механизма обжалования сделали свое дело: санкции превратились в инструмент торга и конкурентной борьбы, шантажа и запугивания, а затем – дискредитировали себя и потеряли доверие внутри страны и на Западе. Это имеет ряд последствий, которые мы наблюдаем прямо сейчас.

В конце марта стало известно, что Кабинет Министров закрывает перечень международных спонсоров войны на веб-сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. По официальной информации, "чиновники заслушали информацию от МИД об обращении представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка международных спонсоров войны, а также о негативном влиянии этого списка на принятие важных решений для противодействия российской агрессии". Таким образом, направление, которое еще недавно казалось важным, теперь закрывается.

Видимо, на это есть очевидные основания. Просто моральное давление уже не очень действует на производителей и владельцев бизнеса в России, особенно на фоне "общей усталости" от войны, которая нарастает на Западе. В то же время сами представители бизнеса добиваются через собственные правительства давить на Украину, которая вынуждена на такое давление реагировать.

Притом что, очевидно, Украина должна демонстрировать Западу образцы того, как следует внедрять и обеспечивать реализацию санкций. Нормативная база до сих пор недоработана, критерии не всегда четко прописаны, как следствие – многочисленные иски об отмене санкций. Следовательно, Украина будет вынуждена реализовывать собственную реформу санкционной политики, делая ее последовательной, неотвратимой и системной. Иначе чего мы будем требовать от Запада?

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Хотя в конце концов мы все понимаем, что главные "санкции" в новом мире будут иметь военный характер. Лучшая санкция сейчас – противодействие любой агрессии с максимальными потерями для агрессора. В этом контексте старые-добрые диверсии могут быть эффективнее санкций. Как и ракеты, ударные дроны и все то, что позволит максимально эффективно уничтожать силы и ресурсы оппонента.

Санкции, как средство сдерживания, теряют значение. Они уже никого не сдержат. Разве что будут дополнением как средство экономического давления. Весь мир будет вооружаться, накапливать средства поражения противника, развивать собственные системы уничтожения врагов. Это та реальность "странного нового мира", в который мы сейчас входим. От этого всем уже никуда не деться.