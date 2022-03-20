Санкции в действии: дочь Пескова разочарована и не понимает, почему ей запретили путешествовать

Пока российские нелюди обстреливают города Украины и убивают детей, Елизавету Пескову волнует лишь то, что она не может путешествовать.

Очевидно, перспектива путешествий по России дочь представителя Владимира Путина совсем не радует. Наследница кремлевского пропагандиста называет себя якобы "гражданкой мира".

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Санкции Пескова считает "совершенно несправедливыми и необоснованными". Также она в лучших традициях россиян ноет, что "не имеет никакого отношения к ситуации". Особенно смешно звучит аргумент Песковой, что странно вводить ограничения против человека, которому всего 24 года.

Я расстроена, потому что я люблю путешествовать и люблю разные культуры. Я – гражданка мира, и не могу с этим ничего поделать,

– пожаловалась Пескова.

Санкции против семьи Дмитрия Пескова ввели 11 марта.

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