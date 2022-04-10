Санкции в действии: Латвия завернула на границе более 150 фур из России и Беларуси

За сутки 9 апреля латвийские пограничники не пустили 152 фуры на российских и белорусских номерах. Причина – санкции Евросоюза касательно перевозок.

Ни один грузовик не подпадал под исключения из санкций. Это объяснил представитель таможни Андреис Вайварс.

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Он добавил, что первые водители ничего не знали о новых ограничениях. Дальше информация распространилась, поэтому поток грузовиков из России и Беларуси резко снизился.

Новые санкции ЕС

Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций на этой неделе. Он предусматривает запрещение любым российским и белорусским предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом в пределах ЕС. Транзитом тоже нельзя.

Исключения предоставляются ряду продуктов. В частности лекарства, сельскохозяйственная и пищевая продукция, в частности, пшеница. Также нет ограничений для перевозок в гуманитарных целях.

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