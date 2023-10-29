Об этом в интервью 24 Каналу рассказал экс-премьер Литвы, депутат Европарламента от ЕНП и член комитета иностранных дел и комитета ассоциации Украина – ЕС Андрюс Кубилюс.

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Усилят ли санкции против агрессора

Политик отметил, что в начале ноября состоится голосование за резолюцию, которая находится в процессе разработки. Этот документ направлен на то, чтобы сделать санкции еще более эффективными, более жесткими, уменьшить способность России финансировать войну против Украины, а также получать западные высокотехнологичные компоненты для производства оружия.

Депутат Европарламента отметил, что на это уже направлены действующие сейчас главные санкции ЕС.

По предварительным данным, доходы от продажи нефти и газа по сравнению с теми, какие они были до войны, уменьшились в два раза, но все еще остаются достаточно большими. Россия получает 700 миллионов евро в день по продаже этих ресурсов во всем мире, а ЕС все еще платит за это около 2 миллиардов евро ежемесячно,

– отметил Андрюс Кубилюс.

Он подчеркнул, что уже ищут возможность, как сделать так, чтобы эти денежные потоки как мировые, так и европейские уменьшились в ближайшее время. Кроме того, добавил политик, возможно, будет идти речь и о других санкциях.

Запрет на импорт высокотехнологичных изделий и о том, как Россия находит пути обхода уже существующих ограничений. Мы надеемся, что наша резолюция будет способствовать дальнейшему развитию событий и принятию решений в других европейских институциях,

– подчеркнул Кубилюс.

Политик сказал, что Еврокомиссия уже работает над следующим – 12 пакетом санкций. Впрочем, долгое время не слышно ничего конкретного.

"Именно поэтому мы решили в Европарламенте провести дебаты и проголосовать за резолюцию, чтобы показать Еврокомиссии, что мы желаем большего", – отметил депутат.

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