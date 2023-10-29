Об этом в интервью 24 Каналу рассказал экс-премьер Литвы, депутат Европарламента от ЕНП и член комитета иностранных дел и комитета ассоциации Украина – ЕС Андрюс Кубилюс.
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Усилят ли санкции против агрессора
Политик отметил, что в начале ноября состоится голосование за резолюцию, которая находится в процессе разработки. Этот документ направлен на то, чтобы сделать санкции еще более эффективными, более жесткими, уменьшить способность России финансировать войну против Украины, а также получать западные высокотехнологичные компоненты для производства оружия.
Депутат Европарламента отметил, что на это уже направлены действующие сейчас главные санкции ЕС.
По предварительным данным, доходы от продажи нефти и газа по сравнению с теми, какие они были до войны, уменьшились в два раза, но все еще остаются достаточно большими. Россия получает 700 миллионов евро в день по продаже этих ресурсов во всем мире, а ЕС все еще платит за это около 2 миллиардов евро ежемесячно,
– отметил Андрюс Кубилюс.
Он подчеркнул, что уже ищут возможность, как сделать так, чтобы эти денежные потоки как мировые, так и европейские уменьшились в ближайшее время. Кроме того, добавил политик, возможно, будет идти речь и о других санкциях.
Запрет на импорт высокотехнологичных изделий и о том, как Россия находит пути обхода уже существующих ограничений. Мы надеемся, что наша резолюция будет способствовать дальнейшему развитию событий и принятию решений в других европейских институциях,
– подчеркнул Кубилюс.
Политик сказал, что Еврокомиссия уже работает над следующим – 12 пакетом санкций. Впрочем, долгое время не слышно ничего конкретного.
"Именно поэтому мы решили в Европарламенте провести дебаты и проголосовать за резолюцию, чтобы показать Еврокомиссии, что мы желаем большего", – отметил депутат.
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В ЕС поддержали передачу Украине доходов от российских активов
- После того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину, страны Запада заморозили сотни миллиардов российских активов, принадлежавших центробанку оккупантов.
- В общей сложности заморозили 300 миллиардов долларов агрессора. Кстати, 180 из них находятся в крупнейшем депозитарии мира Euroclear, имеющем штаб-квартиру в Бельгии. В этом учреждении заявили, что за 9 месяцев 2023 замороженные деньги россиян уже принесли прибыль в 3 миллиарда евро.
- Лидеры ЕС одобрили план использование миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила: "Политически мы согласились, что в конце концов Россия должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины. Сейчас мы работаем над первоначальным предложением, чтобы сосредоточиться на так называемых сверхприбылях. Эти сверхприбыли уже достаточно значительны. Идея состоит в том, чтобы мы объединили их и направили через бюджет ЕС в Украину".