Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів експрем'єр Литви, депутат Європарламенту від ЄНП і член комітету закордонних справ та комітету асоціації Україна – ЄС Андрюс Кубілюс.
Читайте також Євросоюз підтримав важливий план щодо України: які країни мали застереження
Чи посилять санкції проти агресора
Політик зазначив, що на початку листопада відбудеться голосування за резолюцію, яка наразі перебуває в процесі розробки. Цей документ спрямований на те, щоб зробити санкції ще ефективнішими, жорсткішими, зменшити здатність Росії фінансувати війну проти України, а також отримувати західні високотехнологічні компоненти для виробництва зброї.
Депутат Європарламенту зауважив, що на це вже направлені головні санкції ЄС, які діють зараз.
За попередніми даними, доходи від продажу нафти й газу, порівняно з тим, які вони були до війни, зменшилися у два рази, але все ще залишаються досить великими. Росія отримує 700 мільйонів євро в день з продажу цих ресурсів у всьому світі, а ЄС все ще платить за це близько 2 мільярдів євро щомісяця,
– зазначив Андрюс Кубілюс.
Наголосив, що вже шукають можливість, як зробити так, щоб ці грошові потоки, як світові, так і європейські, зменшилися найближчим часом. Окрім того, додав політик, можливо буде йти мова й про інші санкції.
Заборону на імпорт високотехнологічних виробів і про те, як Росія знаходить шляхи обходу вже чинних обмежень. Ми сподіваємося, що наша резолюція сприятиме подальшому розвитку подій та прийняттю рішень в інших європейських інституціях,
– підкреслив Кубілюс.
Політик сказав, що Єврокомісія вже працює над наступним – 12 пакетом санкцій. Втім, тривалий час не чути нічого конкретного.
"Саме тому ми вирішили в Європарламенті провести дебати та проголосувати за резолюцію, аби показати Єврокомісії, що ми бажаємо більшого", – зазначив депутат.
Варте уваги Поворот на Росію: як Фіцо може нашкодити Україні, і чи має ЄС на нього вплив
В ЄС підтримали передачу Україні доходів від російських активів
- Після того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну, країни Заходу заморозили сотні мільярдів російських активів, що належали центробанку окупантів.
- Загалом заморозили 300 мільярдів доларів агресора. До речі, 180 з них перебувають в найбільшому депозитарії світу Euroclear, який має штаб-квартиру у Бельгії. У цій установі заявили, що за 9 місяців 2023 року заморожені гроші росіян вже принесли прибуток у 3 мільярди євро.
- Лідери ЄС схвалили план використання мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Політично ми погодилися, що зрештою Росія має заплатити за довгострокову відбудову України. Зараз ми працюємо над початковою пропозицією, щоб зосередитися на так званих надприбутках. Ці надприбутки вже досить значні. Ідея полягає в тому, щоб ми об'єднали їх і спрямували через бюджет ЄС в Україну".