Об этом в эфире 24 канала рассказал украинский политолог Валерий Дымов. Он убежден, что такие решения Венгрии вызваны не непосредственно отношением к Украине, а лишь пренебрежением к европейским ценностям.
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Венгрия торгуется
Страна и сама рассчитывает на 7,5 миллиарда евро помощи, несмотря на то, что имеет проблемы с верховенством права. Поэтому, подчеркнул Дымов, такие решения государственного аппарата Венгрии обусловлены отношениями не с Украиной, а разногласиями во взглядах с Европейским Союзом.
У Венгрии проблемы не с Украиной, а с нормами и правилами, по которым должна жить Европа и европейцы. Речь идет о верховенстве права, суверенитете стран, где граждане без вмешательства извне избирают себе власть,
– добавил политолог.
Дымов убежден, что Орбан будет торговаться. Однако, по его мнению, проблема в том, что это становится прецедентом. И Орбан может похвастаться перед гражданами, мол, посмотрите, какое он имеет влияние на ЕС.
Он получает определенные исключения из санкций или выручает какие-то преференции. И этим кичится перед своими гражданами,
– отметил Дымов.
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- 5 декабря Венгрия наложила вето на пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро . Еврокомиссия пообещала найти способы реализовать эти планы, несмотря на решение Венгрии. Напомним, что из-за подобного вето в мае этого года ЕС выделил всего 6 миллиардов евро из 9 запланированных.
- Высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что Венгрия хочет "взять в заложники" будущие решения ЕС . Страна выступила также и против предложения удвоить фонд ЕС, направленный на предоставление оружия нашему государству.