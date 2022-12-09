Про це в ефірі 24 каналу розповів український політолог Валерій Димов. Він переконаний, що такі рішення Угорщини спричиненні не безпосередньо ставленням до України, а лише нехтуванням європейськими цінностями.

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Угорщина торгується

Країна і сама розраховує на 7,5 мільярдів євро допомоги, попри те, що має проблеми із верховенством права. Тому, наголосив Димов, такі рішення державного апарату Угорщини зумовлені стосунками не з Україною, а розбіжностями у поглядах з Європейським Союзом.

Угорщина має проблеми не з Україною, а з нормами та правилами, за якими має жити Європа та європейці. Мовиться про верховенство права, суверенітет країн, де громадяни без втручання ззовні обирають собі владу,

– додав політолог.

Димов переконаний, що Орбан буде торгуватися. Однак, на його думку, проблема в тому, що це стає прецедентом. І Орбан може похизуватися перед громадянами, мовляв, погляньте, який він має вплив на ЄС.

Він отримує певні виключення з санкцій або виторговує собі якісь преференції. І цим хизується перед своїми громадянами,

– зазначив Димов.

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