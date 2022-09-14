Санкции ЕС уже имеют серьезные последствия и существенно бьют по оборонному потенциалу россии, – Боррель

Жозеп Боррель заявил, что санкции против россии поражают ее оборонный потенциал. Также уже две трети российских самолетов не могут летать.

Высокий представитель ЕС рассказал, что они создали механизм обмена данными, с помощью которого обрабатываются и координируются поступающие из Украины запросы в оружия. После этого ЕС с партнерами пытается их выполнить.

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Боррель объяснил, как санкции влияют на россию

Поражают ли наши санкции оборонный потенциал россии? Да! Если посмотреть в корпус российского танка, уничтоженного украинцами, вы увидите там огромное количество электронных компонентов европейского производства. Речь идет именно о европейских высоких технологиях, от импорта которых российские технологические производства зависят на 45%.

– рассказал Жозеп Боррель.

Он добавил, что две трети российских гражданских самолетов не могут летать именно из-за отсутствия западных компонентов, а блокада со стороны Запада сделала невозможным поставки требуемых им запчастей.

Более того, по словам высокого представителя ЕС по внешней и безопасности политики:

европейское эмбарго на поставку в россию высоких технологий уже сейчас имеет огромные последствия для российского военно-промышленного комплекса , который не способен без таких технологий компенсировать огромное количество военной техники, уничтоженной ВСУ;

, который не способен без таких технологий компенсировать огромное количество военной техники, уничтоженной ВСУ; путин ожидает, что демократии ослабеют, что их "сломает" зима, поэтому ЕС должен продолжать оказывать помощь.

Жозеп Боррель вспомнил, что на базе Европейской службы внешней деятельности создали механизм обмена данными, позволяющий обрабатывать и координировать поступающие из Украины запросы в оружия, сообщает DW.

"Мы вместе с США и другими партнерами пытаемся выполнить эти запросы", – заверил чиновник.

Боррель призвал ЕС продолжать поддерживать Украину

Высокий представитель ЕС заметил, что шесть месяцев назад в начале войны было трудно поверить, что русская армия будет отступать. Однако это произошло "благодаря мужеству украинцев и нашей им помощи".

"Я хочу обратиться к европейским гражданам с призывом не ослаблять поддержку Украины, а продолжать ее, чтобы этот конфликт разрешился в пользу Украины в интересах ее территориальной целостности", – сказал он.

Россия выйдет на довоенный уровень за 10 лет

Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что говорится о медленном сползании россии в кризис. Оно будет происходить, но не с такой скоростью, как бы нам хотелось.

Bloomberg написал об отчете, который подготовили российские чиновники. Согласно его данным:

за несколько лет ожидается падение на 10 – 12% – это больше, чем россия упала в 1998 году;

на довоенный уровень государство-агрессор выйдет через 10 лет.

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