Об этом сообщили в Офисе по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Кстати, разведка нашла доказательства, что иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля.

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Какие санкции ввели США

В заявлении говорится, что США вводит санкции против фирм, причастных к производству или передаче России иранских беспилотных летательных аппаратов, применяемых государством-террористкой для разрушительных атак против гражданской инфраструктуры в Украине.

Так, ограничения ввели в отношении Исследовательского центра Shahed Aviation Industries, ответственного за разработку и производство беспилотников серии Shahed, а также компаний Success Aviation Services FZC и Jet Global DMCC, способствовавших передаче иранских дронов России.

Также в санкционный список внесли российский ЧВК "Вагнера", военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (IRGC ASF) и Qods Aviation Industries.

Кроме этого, санкции наложили против двух лиц, способствовавших передаче беспилотников ЧВК "Вагнера" из Ирана – Аббаса Джумы и Тиграна Срабионова.

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