Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, россияне будут пытаться закупить этих дронов как можно больше и будут их использовать.

Кстати "У Ирана неприятности": Арестович предположил, получит ли Россия от них ракеты

Почему Россия прекратила атаковать иранскими дронами

Мусиенко считает, что причина уменьшения атак дронами комплексная. В первую очередь, она заключается в том, что достаточно много этих беспилотников сбили украинские средства противовоздушной обороны. Это подтверждает статистика – их обезврежено более 200.

По разным данным Россия могла получить их около 300. И дальше они договаривались о том, что еще должны поступать. В общем, скажем, контракт мог предусматривать ту цифру, которую озвучивал президент Украины – более 2 тысяч,

– заявил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Но, отметил он, говорилось о серии поставок, в течение которых должны поступить эти дроны и суммарно составлять цифру – 2 400. По состоянию на сегодняшний день было использовано около 300. Похоже, что у оккупантов осталось немного иранских дронов. Очевидно, что им нужна еще дополнительная партия беспилотников, чтобы нарастить их в большом количестве.

Мусиенко предположил, закончились ли в России иранские дроны и чего следует дальше ожидать: смотрите видео

Будет ли в дальнейшем поставлять Иран дроны в Россию

Мусиенко отметил, что, во-первых, россияне могут ждать дополнительных поставок из Ирана. А во-вторых, борьба украинцев против этих дронов становится все более эффективной. К тому же Иран сейчас сам активно применяет свои дроны Shahed. В частности, за прошедшие сутки использовал их против Ирака и Курдистана.

То есть, очевидно, что Иран решил приберечь кое-что для себя так же. Но я не думаю, что это существенно повлияет на поставку России именно беспилотников. Они их все же ждут,

– сказал Мусиенко.

По его словам, россияне будут пытаться закупить этих дронов как можно больше и будут их использовать. Потому что у них осталось не так много вариантов. Быстрейшей альтернативой для них стала поддержка Ирана и поставки оттуда дронов.

Военный эксперт отметил, что интересным моментом в этой связи является то, что Иран недавно заявил о создании своей гиперзвуковой ракеты, неуязвимой для средств ПВО. И, если посмотреть на ее чертеж, то она очень напоминает российскую ракету "Кинжал". Это к вопросу о том, какую цену может платить Россия Ирану за эти дроны.

Сотрудничество Ирана с Россией: что известно