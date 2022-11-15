Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, росіяни намагатимуться закупити ці дрони в якомога більшій кількості та будуть їх використовувати надалі.

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Мусієнко вважає, що причина того, що поменшало атак дронами, комплексна. Насамперед вона полягає в тому, що досить багато цих безпілотників збили українські засоби протиповітряної оборони. Це підтверджує статистика – їх знешкоджено більш ніж 200.

За різними даними Росія могла отримати їх близько 300. І далі вони домовлялися про те, що ще мають надходити. Загалом, скажімо, контракт міг передбачати ту цифру, яку озвучував президент України, – понад 2 тисячі,

– заявив керівник Центру військово-правових досліджень.

Але, зауважив він, мовилося про серію постачань, впродовж яких мають надійти ці дрони й сумарно складати цифру – 2 400. Станом на сьогодні були використані близько 300. Схоже на те, що в окупантів залишилося небагато іранських дронів. Вочевидь, що їм зараз потрібна ще додаткова партія безпілотників, щоб наростити їх у великій кількості.

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Чи постачатиме надалі Іран дрони до Росії

Мусієнко зазначив, що, по-перше, росіяни можуть чекати додаткових постачань з Ірану. А, по-друге, боротьба українців проти цих дронів стає все більш ефективною. До того ж Іран зараз сам активно застосовує свої дрони Shahed. Зокрема, за минулу добу використав їх проти Іраку та Курдистану.

Тобто, вочевидь, що Іран вирішив приберегти дещо для себе так само. Але я не думаю, що це істотно вплине на постачання Росії саме безпілотників. Вони їх усе ж таки чекають,

– сказав Мусієнко.

За його словами, росіяни намагатимуться закупити ці дрони в якомога більшій кількості та будуть їх використовувати. Тому що у них залишилося не так багато варіантів. Найшвидшою альтернативою для них стала підтримка Ірану та постачання звідти дронів.

Військовий експерт зауважив, що цікавим моментом у цьому зв'язку є те, що Іран нещодавно заявив про створення своєї гіперзвукової ракети, яка невразлива для засобів ППО. І, якщо подивитися на її креслення, то вона дуже нагадує російську ракету "Кинджал". Це до питання про те, яку ціну може платити Росія Ірану за ці дрони.

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