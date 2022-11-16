Про це повідомили в Офісі з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. До речі, розвідка знайшла докази, що іранські безпілотники до Росії постачали після 24 лютого.

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Які санкції ввели США

У заяві йдеться, що США запроваджує санкції проти фірм, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотних літальних апаратів, які держава-терористка застосовувала для руйнівних атак проти цивільної інфраструктури в Україні.

Так, обмеження запровадили щодо Дослідницького центру Shahed Aviation Industries, відповідального за розробку та виробництво безпілотників серії Shahed, а також компаній Success Aviation Services FZC та Jet Global DMCC, які сприяли передачі іранських дронів Росії.

Також до санкційного списку внесли російську ПВК "Вагнера", військово-повітряні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (IRGC ASF) та Qods Aviation Industries.

Окрім цього, санкції наклали проти двох осіб, які сприяли передачі безпілотників ПВК "Вагнера" з Ірану – Аббаса Джуми та Тиграна Срабіонова.

Іранські дрони-камікадзе: що відомо

5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан визнав, що його країна постачала дрони Росії. Однак заперечив відправку після 24 лютого цього року.

Іранський прем'єр збрехав, сказавши: "Ми передали Росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні".

Втім, 1 листопада стало відомо, що Іран планує передати Росії понад 200 бойових дронів-камікадзе. Так, чергову відправку в Тегерані запланували на початок листопада.

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