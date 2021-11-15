Санкции могут ввести против авиакомпаний и турагентств Беларуси, – Боррель

15 ноября 2021 , 07:48
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Источник:

DW

Новые санкции против Беларуси планируют ввести уже в понедельник, 15 ноября. В ЕС заверили, что ограничения будут касаться структур, причастных к переправке мигрантов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в санкционном списке могут оказаться руководители авиакомпаний и туристических агентств. Также ограничения будут касаться около 30 белорусских чиновников.

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Мы дадим "зеленый свет" расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, кто принимает участие в перевозке мигрантов в эту страну,
– подчеркнул Боррель.

"Людей нельзя использовать как оружие"

  • Боррель в воскресенье, 14 ноября, беседовал с главой МИД Беларуси.
  • Впоследствии верховный представитель ЕС заявил, что ситуация, которая сформировалась на границе, недопустима.
  • Боррель подчеркнул: "людей нельзя использовать как оружие". Также политик отметил, что "жизни людей должны быть защищены, а организациям – разрешен доступ".
  • Тем временем глава МИД Белоруссии заявил, что в разговоре с Боррелем заявил о якобы "бесперспективности санкций и контрпродуктивности санкционным подходам для развития отношений по линии Беларусь – ЕС".
Автор: Мар'яна Бекало