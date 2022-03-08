Санкции не будут сняты до вывода войск России со всей Украины, – британский парламентарий

Санкции с России не будут сняты, пока российские войска не будут выведены со всей территории Украины. Заявления главы МИД РФ Лаврова о возможном снятии санкций является попыткой получить поддержку населения.

Об этом в комментарии Guildhall заявил член парламента Великобритании от Консервативной партии Боб Блэкмен.

На тему Shell закрывает АЗС в России и постепенно откажется от ее нефти и газа

"Я расстроен ситуацией, которая сложилась в Украине, и поражен действиями путинского режима. Путин пошел на аморальное и незаконное нападение на украинский народ, в результате которого страдает и сама Россия. Я поддерживаю введение жестких санкций и считают, что изоляция России должна усиливаться всеми возможными методами, пока не прекратится эта бесчеловечная война и не будет свергнут путинский режим", – заявил политик.

Заявление Лаврова (о возможном снятии санкций – ред.) – это отчаянная попытка заручиться поддержкой населения России. С такими санкциями экономика России упадет гораздо быстрее, чем Запад почувствует какое-то их влияние. Я не сомневаюсь, что Великобритания как минимум сохранит такие санкции или же будет вводить более жесткие, пока Украина снова не сможет жить свободно. После действий путинского правительства невозможно никогда вернуться к нормальной жизни, как предполагает Лавров. Незаконные и вероломные действия России еще долго будут осуждаться,

– считает он.

"Я полностью поддерживаю позицию о том, что санкции не могут быть сняты до вывода войск России из Украины. Пока Россия полностью не деескалирует ситуацию, она будет под санкциями. И даже после деэскалации я считаю, что некоторые из них останутся действующими. Например, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался брать на себя обязательство снять санкции с России в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения после вторжения в Украину", – подытожил Боб Блэкмен.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на ослабление санкций против России.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!