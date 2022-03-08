Про це у коментарі Guildhall заявив член парламенту Великобританії від Консервативної партії Боб Блекмен.

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"Я засмучений ситуацією, яка склалася в Україні, і вражений діями путінського режиму. Путін пішов на аморальний та незаконний напад на український народ, внаслідок якого страждає і сама Росія. Я підтримую введення жорстких санкцій і вважають, що ізоляція Росії має посилюватися всіма можливими методами, поки не припиниться ця нелюдська війна і не буде повалено путінський режим", – заявив політик.

Заява Лаврова (про можливе зняття санкцій – ред.) – це відчайдушна спроба заручитися підтримкою населення Росії. З такими санкціями економіка Росії впаде набагато швидше, ніж Захід відчує на собі якийсь їхній вплив. Я не сумніваюся, що Великобританія як мінімум збереже такі санкції або ж запроваджуватиме жорсткіші, доки Україна знову не зможе жити вільно. Після дій путінського уряду неможливо будь-коли повернутися до нормального життя, як припускає Лавров. Незаконні та віроломні дії Росії ще довго будуть засуджуватись,

– вважає він.

"Я повністю підтримую позицію про те, що санкції не можуть бути зняті до виведення військ Росії з України. Поки Росія повністю не деескалізує ситуацію, вона буде під санкціями. І навіть після деескалації я вважаю, що деякі з них залишаться діючими. Наприклад, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відмовився брати на себе зобов'язання зняти санкції з Росії у разі припинення вогню або укладання мирної угоди після вторгнення в Україну", – підсумував Боб Блекмен.

Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що розраховує на послаблення санкцій проти Росії.

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