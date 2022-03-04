Санкции не будут сняты пока последний солдат России не покинет Украину, – литовский евродепутат

Санкции против России не будут сняты пока последний российский солдат не покинет территорию Украины, а россияне должны смириться с новой реальностью – им не рады в цивилизованном мире.

Об этом заявил депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

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"То, что мы видим на местах (в Украине – ред) – российская агрессия только усиливается. Российская сторона бомбит и разрушает украинские города, она убивает невинных людей, пытаясь захватить всю Украину. Учитывая это, я вижу только один путь – санкции должны быть усилены, и я уверен, они будут усилены. Поэтому любые разговоры об ослаблении, смягчении или отсрочке санкций – это принятие желаемого за действительное. И я могу сказать вам, что отмена санкций не на повестке дня, и российская сторона должна проснуться и принять эту реальность", – заявил политик.

Мы отозвали наши санкции в отношении Крыма? Нет. Поскольку он находится под оккупацией, мы имеем очень четкую политику, пока хоть один российский солдат и оккупационная власть находится и остается на украинской земле – мы не можем снять никаких санкций. Москва должна это понимать, и российское общество должно это понимать. Дело не только в правительстве, российское общество должно столкнуться с новой реальностью, что им не рады в Европе и им не рады в цивилизованном мире,

– заявил политик.

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