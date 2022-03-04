Про це заявив депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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"Те, що ми бачимо на місцях (в Україні – ред) – російська агресія тільки посилюється. Російська сторона бомбардує і руйнує українські міста, вона вбиває безневинних людей, намагаючись захопити всю Україну. З огляду на це я бачу тільки один шлях – санкції повинні бути посилені, і я впевнений, вони будуть посилені. Тому будь-які розмови про послаблення, пом'якшення чи відстрочення санкцій – це прийняття бажаного за дійсне. І я можу сказати вам, що скасування санкцій не на порядку денному, і російська сторона має прокинутися та прийняти цю реальність", – заявив політик.

Ми відкликали наші санкції щодо Криму? Ні. Оскільки він перебуває під окупацією, ми маємо дуже чітку політику, поки хоч один російський солдат і окупаційна влада перебуває і залишається на українській землі – ми не можемо зняти жодних санкцій. Москва має це ясно розуміти, і російське суспільство має це ясно розуміти. Справа не лише в уряді, російське суспільство має зіткнутися з новою реальністю, що їм не раді у Європі та їм не раді у цивілізованому світі,

– заявив політик.

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