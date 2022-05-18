Санкции оказали влияние на Россию, но они не смогли остановить кровавые планы Путина – Квин
Сейчас весь мир давит на Россию санкциями, США – особенно. Однако кремлевскому диктатору Владимиру Путину пока все равно.
Он и дальше убивает экономику России и думает, что скоро страны сами начнут отменять ограничения из-за невыгоды. Об этом рассказала временно поверенная по делам США Кристина Квин в рамках проекта "Интервью24" перед завершением ее миссии в Украине.
Больше здесь О ядерной угрозе, ленд-лизе и безграничной любви к Украине: финальное интервью Кристины Квин
Вместе с тем она подчеркнула, что санкции работают, и их влияние не одномоментно. Нужно время для того, чтобы власти России их ощутили.
В каких условиях страны могут ослабить санкции против России
Во первых, мы считаем, что санкции все-таки оказали влияние на Россию. Правда, они не смогли остановить кровавые планы Путина, но мы убеждены, что они влияют,
– отметила Квин.
Однако относительно того, чтобы вообще снять санкции – об этом даже не говорится, разве что наложение новых ограничений. Она добавила, что только от поведения Путина зависит, снимут ли с него санкции.
"И этого не будет, если российские войска продолжат оставаться в Украине. Этого не будет, если агрессия продолжится", – заверила Квин.
В конце концов, она уверена, что санкции заставят Путина принять решение забрать свои войска из Украины и прекратить агрессию – учитывая то влияние, которое ограничения уже оказывают на экономику России.
Санкции против России: последние новости
- Пока что страны-члены Европейского Союза не смогли согласовать шестой пакет санкции против страны-агрессора, включающий, в частности, нефтяное эмбарго. Дискуссии еще продолжаются.
- Однако Венгрия решила блокировать процесс и "подоить" ЕС за решение не блокировать эмбарго на российскую нефть. Орбан требует от Европы от 15 миллиардов евро, ведь венгерская экономика от этого решения сильно пострадает.
- ЕС предлагал Венгрии отсрочку эмбарго на несколько лет, но они решили подыгрывать Путину до конца.
- Также недавно правительство Канады запретило въезд тысячам граждан России, которые ранее попали под санкции страны. В список попал и президент государства-агрессора Владимир Путин.
Смотрите финальное интервью Кристины Квин о ядерной угрозе, ленд-лизе и безграничной любви к Украине: видео