Детали от Макрона

Политик объяснил, что найти эффективные меры сложно. По его словам, если государства не хотят вступить в прямой конфликт, то жестких рычагов влияния нет.

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Политика наращивания санкций в отношении России из долгосрочных проблем больше не является эффективной,

– заявил французский президент.

Макрон поручил подготовить доклад, который должен определить стратегию России. Соответствующий документ должны подготовить в июне.

"Мы в моменте истины в отношениях с Россией. Он подталкивает нас к глубокому пересмотру наших отношений. Для меня это всего лишь шаг", – подчеркнул политик.

Он добавил, что политика санкций достигла своих пределов и в отношениях с Россией, и с Беларусью.

Что известно о санкциях ЕС против России и Беларуси

2 марта Евросоюз ввел ограничения против российских чиновников из-за заключения оппозиционера Алексея Навального и жестоких разгонов мирных протестующих. В санкционный список попали российский генпрокурор, председатель следственного комитета, директор Росгвардии и глава ФСИН.

12 марта 2021 года на полгода продлили санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Под ограничения попали 177 человек и 48 объектов хозяйствования, которых обвиняют в подрыве территориальной целостности нашего государства.

25 мая на саммите ЕС решили расширить санкции против Беларуси из-за циничной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания основателя оппозиционного телеграм-канала Беларуси NEXTA Романа Протасевича.

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