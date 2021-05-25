Деталі від Макрона

Політик пояснив, що знайти ефективніші заходи складно. За його словами, якщо держави не хочуть вступити у прямий конфлікт, то жорстких важелів впливу немає.

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Політика нарощування санкцій щодо Росії з довгострокових проблем більше не є ефективною,
– заявив французький президент.

Макрон доручив підготувати доповідь, яка має визначити стратегію щодо Росії. Відповідний документ мають підготувати у червні.

"Ми є у моменті істини у відносинах з Росією. Він підштовхує нас до глибокого перегляду наших відносин. Для мене це всього лише крок", – наголосив політик.

Він додав, що політика санкцій досягла своїх меж і у відносинах з Росією, і з Білоруссю.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії та Білорусі

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