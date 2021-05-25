Деталі від Макрона
Політик пояснив, що знайти ефективніші заходи складно. За його словами, якщо держави не хочуть вступити у прямий конфлікт, то жорстких важелів впливу немає.
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Політика нарощування санкцій щодо Росії з довгострокових проблем більше не є ефективною,
– заявив французький президент.
Макрон доручив підготувати доповідь, яка має визначити стратегію щодо Росії. Відповідний документ мають підготувати у червні.
"Ми є у моменті істини у відносинах з Росією. Він підштовхує нас до глибокого перегляду наших відносин. Для мене це всього лише крок", – наголосив політик.
Він додав, що політика санкцій досягла своїх меж і у відносинах з Росією, і з Білоруссю.
Що відомо про санкції ЄС проти Росії та Білорусі
- 2 березня Євросоюз ввів обмеження проти російських чиновників через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального та жорстокі розгони мирних протестувальників. У санкційний список потрапили російський генпрокурор, голова слідчого комітету, директор Росгвардії та глава ФСВП.
- 12 березня 2021 на пів року продовжили санкції проти Росії через агресію щодо України. Під обмеження потрапили 177 осіб та 48 об'єктів господарювання, яких звинувачують у підрив територіальної цілісності нашої держави.
- 25 травня на саміті ЄС вирішили розширити санкції проти Білорусі через цинічну посадку літака Ryanair у Мінську та затримання засновника опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA Романа Протасевича.
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