26 миллионов под арестом: Канада конфискует имущество российского олигарха Абрамовича

Цивилизованные государства мира продолжают вводить санкции против людей, связанных с Кремлем. В частности, Канада приступит к конфискации нескольких десятков миллионов долларов, принадлежащих компании российского олигарха Романа Абрамовича.

Российские пропагандисты утверждают, что санкции никак "не влияют" на их экономику, однако факты свидетельствуют, что государству-террористу все труднее существовать с экономическими ограничениями. В понедельник, 19 декабря, стало известно, что правительство Канады конфискует 26 миллионов долларов, принадлежащих одному из крупнейших кремлевских олигархов.

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Активы Абрамовича под арестом

Как сообщают американские СМИ, Канада арестует активы под санкционного российского бизнесмена Абрамовича. Этот процесс начнется уже сегодня и скоро у кремлевского олигарха не будет активов компании Granite Capital Holdings Ltd.

Российские олигархи являются соучастниками незаконного и варварского вторжения в Украину, и Канада не будет "убежищем" для их нечестно добытых денег,

– пишут Reuters со ссылкой на министра финансов Канады Кристину Фриланд.

Кто такой Роман Абрамович Это кремлевский олигарх, имеющий активы во многих странах мира. В частности, в Израиле, Великобритании, Португалии и других государствах. В свое время он был близок к окружению первого президента России Бориса Ельцина. Кроме того, он занимал политические должности. К примеру, был губернатором Чукотского автономного округа.

Мир должен продолжать вводить против России санкции, чтобы Украина победила

Недавно президент Европарламента Роберта Метсола призвала увеличить военную и финансовую поддержку Украины. Кроме того, в своей речи она подчеркнула, что наше государство должно выиграть войну, однако это возможно только тогда, когда Европа будет предоставлять ВСУ больше оружия и будет накладывать санкции против России, разрушая экономику государства-агрессора.

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Напомним, Евросоюз несколько дней назад наконец-то согласовал очередной пакет санкций против враждебной страны, однако эксперты отмечают, что эти ограничения не являются такими сильными, как предыдущие. В частности, политолог Андрей Вигиринбский подчеркнул, что существуют сферы заинтересованности Европы, по которым она не готова идти на уступки. Именно поэтому, очевидно, определенные санкции не так сильны, как хотелось бы Украине.