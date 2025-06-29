США отменили санкции на развитие АЭС "Пакш" с участием "Росатома", – МИД Венгрии

США якобы отменило санкции, которые ограничивали развитие венгерской АЭС "Пакш". Расширением станции занимается российская компания "Росатом".

Ограничения были введены во время президентства Джо Байдена. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Híradó.

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Что предусматривали санкции против развития АЭС

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, ограничения фактически заблокировали продолжение строительства энергоблоков на единственной атомной электростанции страны – АЭС "Пакш".

Одной из этих санкционных мер они стремились сделать невозможным долгосрочное безопасное энергоснабжение Венгрии,

– заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто приветствовал решение действующей администрации США, заявив, что с января в Белом доме президент, который считает Венгрию другом. Он отметил, что снятие санкций позволит стране обеспечить себя производством электроэнергии до 2035 года.

По данным СМИ, в публичном доступе пока отсутствуют детали о конкретных санкционных ограничениях, которые были отменены. Известно, что расширение АЭС "Пакш" выполняется при участии компании "Росатом".

К слову, недавно Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России, выразив несогласие с планом Еврокомиссии отказаться от российских энергоносителей. Тогда Петер Сийярто заявил, что Будапешт больше не намерен поддерживать Украину, поскольку планы Брюсселя, по его мнению, ставят под угрозу энергетическую безопасность страны.