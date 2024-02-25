Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко, прокомментировав новые санкции от США и ЕС.

Смотрите также Не Будапештский меморандум 2․0: что дают Украине подписанные договоры по безопасности со странами G7

Нужно вводить значительно больше санкций против Лукашенко и его режима. Сейчас количество санкций в отношении Беларуси в 12 раз меньше, чем против России. Это помогает Лукашенко обходить санкции. Есть данные, что через Беларусь в Россию уже прошло товаров на 10 миллиардов евро.

Самая простая схема. Завозят товары в Беларусь с документами на экспорт в Казахстан. Там все переоформляют и завозят в Россию. Или наоборот. Россия не может экспортировать на европейский рынок. Но теперь из Беларуси в 4 раза выросли поставки стекла в ЕС. Понятно, что это стекло из России,

– отметил Латушко.

Что можно сделать

Как отметил Латушко, важно, что под санкции попали многие люди из Беларуси, которые участвовали в вывозе украинских детей с временно оккупированных территорий. Однако важно, чтобы эти ограничения касались и Лукашенко. Кроме того, нужно, чтобы он наконец получил ордер от Международного уголовного суда за военные преступления против Украины.

Кроме того, нужно было бы тщательно бить по военно-промышленному комплексу Беларуси и России. Еще до полномасштабной войны более 90% таких белорусских предприятий сотрудничали с Россией. А сейчас буквально произошло "сращивание" ВПК обеих стран.

Здесь можно пойти другим путем. Ввести на весь ВПК секторальные санкции через введение квот на поставку товаров. Ведь по некоторым позициям сейчас произошел рост экспорта в Беларусь на 1000%. Нужно вводить квоты, как это было до 2022 года. А еще – запретить транзит через Беларусь. Это повлияет на эффективность санкций. Важно контролировать санкции и закрывать "дыры", которые являются чрезвычайно большими,

– сказал Латушко.

Санкции против России и Беларуси: коротко