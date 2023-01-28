Лазеек больше не будет: насколько болезненно ударят по Беларуси подготовленные санкции ЕС

В Евросоюзе предложили новые ограничения против Беларуси за поддержку России в войне против Украины. Этот пакет санкций является долгожданным, поскольку должен закрыть все лазейки для Александра Лукашенко.

Раньше, когда вводились санкции Александр Лукашенко и Владимир Путин находили возможности обойти их, однако не теперь. Об этом 24 Каналу рассказал советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка.

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Больше не будет никаких лазеек

Так, сначала на Россию накладывали санкции, касающиеся импорта. В то же время к Беларуси применяли ограничения на экспорт. Следовательно, они нашли способ обойти эти санкции: Путин покупал продукцию и ввозил через Беларусь, тогда как Лукашенко вывозил ее через страну-агрессора.

Сейчас Евросоюз пообещал, что этой лазейки больше не будет. Санкции будут синхронизированы,

– сообщил белорусский оппозиционер.

Он также выразил надежду, что соответствующие санкции дожмут режим самопровозглашенного белорусского лидера и он:

остановит любое участие в войне против Украины и поддержку России;

остановит террор против белорусского народа;

выведет российские войска с территории Беларуси.

Вячорка отметил, что санкции против Беларуси должны быть сильными и без лазеек, чтобы они сработали. Кроме того, необходимо, чтобы ЕС как можно скорее их принял.

Санкции ударят по карману Лукашенко

Санкции Евросоюза, прежде всего, касаются военно-промышленного комплекса Беларуси и государственных предприятий. Ограничения должны перекрыть источники финансов, которые поддерживают режим Лукашенко. В меньшей степени они коснутся рядовых белорусов.

Система экономики Беларуси отличается от российской. К примеру, Лукашенко напрямую получает дивиденды от торговли нефтепродуктами, удобрениями, продуктами металлообработки и деревообработки. Эти отрасли экономики в Беларуси напрямую финансируют аппарат Лукашенко и участие Беларуси в войне,

– рассказал белорусский оппозиционер.

В то же время, ВПК Беларуси находится под личным контролем Лукашенко или его ближайшего окружения. По мнению Вячорки, необходимо не просто внести их в санкционный список, но и рассмотреть возможность вторичных санкций. То есть ограничить заключение договоров стран третьего мира с этими компаниями.

Новые санкции против Беларуси: что известно

Европейский союз готовит новые санкции против Беларуси. Там предложили мероприятия, что приведут Беларусь ко многим пакетам санкций, которые ЕС ранее наложил на Россию.

Так, в Евросоюзе предложили следующие мероприятия:

запрет экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые используются в военных целях и могут усилить промышленный потенциал страны;

санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото;

торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;

меры, которые могут ударить по авиационному и энергетическому секторам и ключевым источникам доходов страны.

Предложения предусматривают исключение касательно лекарств, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также льгот на соответствующие финансовые операции с участием подсанкционных лиц.

Кроме того, законодательство позволит ЕС преследовать всех, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусских физических и юридических лиц.