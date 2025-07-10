Однако, стоит понимать, что китайские компоненты также используют украинские производители. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель, OSINT-аналитик Виталий Кононученко, отметив, что важно, чтобы санкции не навредили этому процессу.

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Как санкции против Китая могут повлиять на Украину

По многим элементам Украина зависит от поставок из Китая. Например, если говорить о дронах на оптоволокне, то наше государство только пытается делать свое оптоволокно. Сейчас ми используем китайское.

Эти образцы довольно непросто ввозить в Украину, существует запрет со стороны Китая в отношении товаров двойного назначения. Поэтому, конечно, стоит задуматься над тем, что они поставляют в Россию, но так, чтобы не навредить себе,

– подчеркнул OSINT-аналитик.

Китайцы с россиянами имеют серьезные связи, говорится о широком сотрудничестве, а не только о закупках через другие страны. Они поставляют компоненты для "Шахедов", разведывательных дронов.

Это сотрудничество трудно переоценить, но такое положение дел понятно, ведь для Китая именно позиция России в войне является приоритетной.

Напомним, Украина усилила санкционное давление на китайские компании, которые поставляют компоненты для российских дронов. Это произошло после массированного обстрела Украины 4 июля. Тогда в сбитых "Шахедах" обнаружили немало китайских элементов.