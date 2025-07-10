Однак, варто розуміти, що китайські компоненти також використовують українські виробники. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач, OSINT-аналітик Віталій Кононученко, зауваживши, що важливо, аби санкції не нашкодили цьому процесу.

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Як санкції проти Китаю можуть вплинути на Україну

Щодо багатьох елементів Україна залежить від постачань з Китаю. Наприклад, якщо говорити про дрони на оптоволокні, то наша держава лише намагається робити своє оптоволокно. Зараз ми використовуємо китайське.

Ці зразки доволі непросто ввозити в Україну, існує заборона з боку Китаю щодо товарів подвійного призначення. Тому, звісно, варто задуматись над тим, що вони постачають у Росію, але так, щоб не нашкодити собі,

– підкреслив OSINT-аналітик.

Китайці з росіянами мають серйозні зв'язки, мовиться про широку співпрацю, а не лише про закупівлі через другі країни. Вони постачають компоненти для "Шахедів", розвідувальних дронів.

Цю співпрацю важко переоцінити, але такий стан справ зрозумілий, адже для Китаю саме позиція Росії у війні є пріоритетною.

Нагадаємо, Україна посилила санкційний тиск на китайські компанії, які постачають компоненти для російських дронів. Це сталося після масованого обстрілу України 4 липня. Тоді у збитих "Шахедах" виявили чимало китайських елементів.