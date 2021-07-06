Об этом сообщил заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов. Он отметил, что позиции президентской партии равны позициям Владимира Зеленского. Глава государства пока удерживает свой рейтинг на уровне первого тура выборов 2019 года.

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Триггером для начала роста рейтинга президента стали санкции, введенные против Виктора Медведчука,

– подчеркнул мысов.

Почему растет рейтинг Зеленского

Социолог выделил несколько оснований для положительных оценок главы государства от украинцев:

деятельность Совета национальной безопасности и обороны Украины, связанная с борьбой с олигархами;

инициативы по российской агрессии на Донбассе;

несколько возросло (с 24% до 26%) количество граждан, которые считают, что Украина развивается в правильном направлении;

отсутствие существенных ухудшений на Востоке страны, экономических катаклизмов;

​стабильная борьба с коронавирусом и вакцинация.

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Любомир Мысив отметил, что определенных изменений в рейтингах стоит ожидать осенью 2021 года с активизацией политического периода. В то же время возможны другие шаги президента.

Рейтинги других партий

На рейтингах "Европейской Солидарности" сказался скандал с публикацией "пленок Медведчука". Но резкого оттока избирателей этой партии в "Рейтинге" не наблюдают: у электората нет альтернатив.

Что такое "пленки Медведчука"? В июне 2021 года журналисты Bihus.Info опубликовали все имеющиеся записи телефонных разговоров, в которых фигурирует якобы один из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Всего записали 36 часов "пленок". СБУ, Офис генпрокурора и НАБУ подтвердили, что записи делали украинские спецслужбы с 2014 года.

Похожая ситуация постигла ОПЗЖ, у которой упал рейтинг после санкций против Медведчука и закрытия телеканалов его соратника Тараса Козака. В основном, партию перестали поддерживать те, кто не были активно настроены на поддержку России. ОПЗЖ имеет и ряд конкурентов – это партия Мураева "Наши" и партия Шария.

Существует категория избирателей, которые решили вообще не голосовать. Наблюдается рост этой категории на Востоке Украины. Все больше людей разочаровываются в местных партиях, а новых политсил нет.

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