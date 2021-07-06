Про це повідомив заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів. Він зазначив, що позиції президентської партії дорівнюють позиціям Володимира Зеленського. Глава держави поки що утримує свій рейтинг на рівні першого туру виборів 2019 року.

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Тригером для початку зростання рейтингу президента стали санкції, запроваджені проти Віктора Медведчука,

– наголосив Мисів.

Чому зростає рейтинг Зеленського

Соціолог виділив кілька підстав для позитивних оцінок глави держави від українців:

діяльність Ради національної безпеки і оборони України, пов'язана з боротьбою із олігархами;

ініціативи щодо російської агресії на Донбасі;

дещо зросла (з 24% до 26%) кількість громадян, які вважають, що Україна розвивається у правильному напрямку;

відсутність суттєвих погіршень на Сході країни, економічних катаклізмів;

​стабільна боротьба з коронавірусом і вакцинація.

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Любомир Мисів зауважив, що певних змін у рейтингах варто очікувати восени 2021 року з активізацією політичного періоду. Водночас можливі інші кроки президента.

Рейтинги інших партій

На рейтингах "Європейської Солідарності" позначився скандал із оприлюдненням "плівок Медведчука". Але різкого відтоку виборців цієї партії у "Рейтингу" не спостерігають: у електорату немає альтернатив.

Що таке "плівки Медведчука"? У червні 2021 року журналісти Bihus.Info опублікували усі наявні записи телефонних розмов, у яких фігурує начебто один із лідерів проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук. Усього записали 36 годин "плівок". СБУ, Офіс генпрокурора і НАБУ підтвердили, що записи робили українські спецслужби з 2014 року.

Схожа ситуація спіткала ОПЗЖ, у якої впав рейтинг після санкцій проти Медведчука та закриття телеканалів його соратника Тараса Козака. В основному, партію перестали підтримувати ті, хто не були активно налаштованими на підтримку Росії. ОПЗЖ має і низку конкурентів – це партія Мураєва "Наші" й партія Шарія.

Існує категорія виборців, які вирішили взагалі не голосувати. Спостерігається зростання цієї категорії на Сході України. Все більше людей розчаровуються в місцевих партіях, а нових політсил немає.

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