В нас із вами, в українців, черговий напад розчарування. Нам знову і перли занадто дрібні, нам знову і тризуб на Спаській вежі криво висить, нам знову "велика зрада" бачиться. Ми ж думали, що Віктора Медведчука просто у залі суду розстріляють, а його там не те що не арештували, а навіть заставу йому не призначили і просто так додому відпустили.

Тому й шириться серед українців нині думка – що це точно там були змова, зрада, підкуп, вистава, окозамилювання, імітація боротьби з ворогами та олігархами. Тобто повний набір усього того, що ми від нашої влади підсвідомо усі очікуємо.

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Утім, увесь цей негатив, який і ви також можете щодо ситуації навколо Медведчука зараз поділяти (мовляв, домашній арешт йому – це ж смішно), я хочу зараз спробувати його спростувати й наочно продемонструвати, що не було в суді жодної зради, змови та підкупу. Навпаки – суд вчинив найкраще з того, що міг.

Чому суд вчинив правильно

Знаєте, направду, мені вкрай незвично щось хороше про наш суд казати, бо за 15 років в журналістиці про нашу Феміду в мене сформувалася стійке враження її нікчемності, продажності й упередженості. Утім, маю визнати – відправляючи Медведчука під домашній арешт, той суд вчинив – правильно, якби це не дивно звучало, адже це ж наче занадто м'який йому запобіжний захід, бо навіть прокурори просили заґратування під заставу у 300 мільйонів гривень.

Але дивіться, яка штука. Кілька років тому Конституційний Суд підклав нам іще одну "величезну свиню", ухваливши, що державна зрада Україні – це не такий вже й серйозний проступок, щоби того держзрадника одразу заґратовувати. Так-так, без жартів, саме таке ухвалив наш славетний Конституційний Суд під головуванням не менш славетного пана Олександра Тупицького. Тому підозрюваного у вбивстві ми точно автоматично заґратовуємо, тоді як підозрюваного у держзраді – ні, навіть якщо та його держзрада могла призвести до сотень, тисяч, або десятків тисяч смертей.

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300 мільйонів гривень застави не втримали б Медведчука від втечі

Тому найбільше, що загрожувало Медведчукові, – це буквально на кілька годин, або максимум на одну ніч опинитися в СІЗО, допоки його спільники не назбирали б серед себе достатню кількість грошей йому на заставу, сплативши яку Медведчук би неодмінно вийшов на свободу і мав би право на вільне, ніким неконтрольоване пересування. І от саме такого запобіжного заходу він собі й хотів, це для нього був би оптимальний варіант. Адже грошей на заставу йому точно не шкода, грошей тих в нього вагон, відповідно, навіть 300 мільйонів гривень застави не втримали б його від втечі, у разі якщо він відчув би у тій втечі нагальну потребу.

Відповідно – обраний судом для Медведчука домашній арешт із зобов'язанням здати паспорти й вдягти електронний браслет стеження для кума Путіна – це гірший варіант, принизливіший і такий, який дійсно обмежує його можливості.

Тому й кажу – не сталося в суді зради-змови-підкупу, а навпаки – українська Феміда під час обрання куму Путіна запобіжного заходу показала себе з найкращого боку. Я дуже радий, що українська Феміда мала на те можливість й сміливість. То ж – не треба негатив й зраду розводити, усе нормально в нас із перлами, із тризубом і з домашнім арештом Медведчуку.