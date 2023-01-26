Странно их называть духовенством, – Данилов о новых санкциях против РПЦ
К коллаборантам из УПЦ МП правительство применяет жесткие санкции. Ведь люди, работающие на государство-террориста, не имеют ничего общего с церковью.
Об этом в 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он сообщил, что Украина будет вводить больше санкций против людей, которые наносят ущерб государству.
К теме Зеленский ввел в действие санкции против Новинского, Паши "Мерседеса" и ряда представителей РПЦ
Данилов считает странным называть духовниками людей, поддерживающих терроризм, убийство детей и женщин и другие террористические вещи.
Они к этому не имеют никакого отношения,
– подчеркнул говорящий.
УПЦ МП далеки от настоящей церкви
Санкции в отношении представителей УПЦ МП вводятся за действия.
Эти подонки участвовали в том, что ездили по миру и представляли Россию за ее пределами,
– добавил секретарь СНБО.
Он считает московский патриархат опасным институтом. Часть людей, туда входящих, верит в Бога, но часть работает исключительно на ФСБ – систему, которая строилась еще с советских времен. Украинцы осознают исторические факты, как это происходило и для чего, подчеркнул говорящий.
"Когда этот институт называют церковью, это немного не сходится с теми задачами, которые они непосредственно получают", - отметил Данилов.
Данилов о санкциях против предателей: смотреть видео
Санкции будут продолжены
Секретарь СНБО обратил внимание, что сейчас системно, по меньшей мере, раз в неделю, выходят указы президента, решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против представителей УПЦ МП.
Данилов подчеркнул, что люди и компании, которые сегодня принимают участие в позорных действиях по отношению к нашей стране, обязательно будут санкционированы. К тому же, санкции будут иметь определенное продление.
После нас эти санкции будут вводить европейские институты, Соединенные Штаты Америки, другие страны, придерживающиеся демократических норм и правил,
– резюмировал Данилов.
Санкции против московского патриархата: последнее
- Решением президента санкции введены против олигарха Вадима Новинского, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ митрополита Павла.
- СБУ начала уголовное производство, а позже – провела обыски в Лавре.
- Впоследствии Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО против функционеров УПЦ МП. В список также попал наместник Киево-Печерской Лавры Паша "Мерседес".