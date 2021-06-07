Детали циничного заявления России

Россия, мол, не будет ни у кого просить снять санкции. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Понкин.

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Мы не будем каяться за то, чего мы не делали. Понятно, что Крым мы не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами,

– сказал Понкин.

По его словам, России "нужно говорить и о готовности к новым санкциям".

"Безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся "под сукном" и которые будут привлечены в те моменты, в тех условиях, в которых это будут сочтено нужным", – подчеркнул российский чиновник.

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