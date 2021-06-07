Деталі цинічної заяви Росії
Росія, мовляв, не буде ні в кого просити зняти санкції. Про це заявив заступник голови російського МЗС Олександр Понкін.
Важливо Партнери Росії, – Данілов назвав Німеччину та Францію відповідальними за окупацію Криму
Ми не будемо каятися за те, чого ми не робили. Зрозуміло, що Крим ми не віддамо. Якщо Крим у Росії, то санкції точно будуть завжди з нами,
– сказав Понкін.
За його словами, Росії "потрібно говорити і про готовність до нових санкцій".
"Безумовно, є перелік додаткових заходів, які тримаються "під сукном" і які будуть залучені в ті моменти, в тих умовах, в яких це будуть визнано за потрібне", – наголосив російський чиновник.
Що відомо про санкції проти Росії через Крим
- У 2014 році Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії через окупацію Криму та агресію на Донбасі. Згодом їм продовжували кожні пів року.
- Обмеження через незаконний референдум у Криму запровадила також Канада. Нещодавно, 29 березня 2021 року, держава ввела нові санкції.
- Востаннє США схвалювали санкційний список проти Росії 15 квітня 2021 року. Вони стосувалися репресій у Криму.