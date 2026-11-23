Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций в отношении лиц и компаний, сотрудничающих с Россией на временно оккупированных территориях Украины. В один из санкционных списков вошли 27 физических и 11 юридических лиц.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Что известно о новых санкциях Украины?

23 ноября президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Рады национальной безопасности и обороны о применении и продлении санкций. Ограничения касаются тех, кто помогает российским оккупантам, поддерживает их деятельность на захваченных территориях и распространяет пропаганду.

В первый санкционный пакет попали 27 физических и 11 юридических лиц. Среди них – так называемые депутаты незаконно созданных оккупантами Керченского и Алуштинского городских советов в Крыму, а также руководители общественных организаций, российские госслужащие и структуры, содействующие оккупации и принудительной интеграции украинских территорий.

Санкции также введены в отношении губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и помощника министра по чрезвычайным ситуациям России Юрия Мезинова. По данным украинской стороны, они передают российским военным технику, беспилотники и средства связи.

Ограничения коснулись и незаконно созданных управлений Ростехнадзора на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей и в Крыму. Эти структуры распространяют российское законодательство на захваченных территориях, в частности содействуют оккупации Запорожской атомной электростанции.

В список также включили общероссийскую спортивную общественную организацию "Федерация практической стрельбы России". По информации украинской стороны, она открыто поддерживает российских военных, воевавших против Украины, а ее представители обучают "добровольцев" на оккупированных территориях тактике стрелкового боя.

Кроме того, ограничения были применены к лицам и учреждениям, которые ведут хозяйственную деятельность на оккупированных территориях, распространяют российскую пропаганду и публично оправдывают вооруженную агрессию России.

Советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пояснил, что ограничения направлены против различных звеньев российской системы обеспечения оккупации.

Россия строит тыл на оккупированных территориях руками тех, кого она называет депутатами, надзорными органами и губернаторами, которые отправляют на фронт дроны и технику. Мы наносим удары по каждому звену этой цепи: от чиновников вроде Миляева и Мезинова до структур, выдающих лицензии даже на Запорожской АЭС. Санкции против Федерации практической стрельбы напоминают, что спорт не стоит в стороне от войны,

– подчеркнул он.

Второй пакет санкций предусматривает продление действующих ограничений и введение новых в отношении субъектов, работающих на временно оккупированных территориях. В частности, речь идет о лицах и компаниях, причастных к хищению украинской сельскохозяйственной продукции.

Также продлены санкции против трех украинских компаний: ООО "Медиахолдинг Новости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство". Они входят в медиахолдинг "Новости", который, по данным украинских властей, связан с распространением российской пропаганды и производством ложной информации.

Напомним, 23 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила " 22-й пакет санкций Евросоюза против России ". Новые ограничения планируется наложить на российские банки, криптовалютные платформы, энергетический сектор и теневой флот, а также на военно-промышленный комплекс страны-агрессора.