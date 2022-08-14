И хотя санкции против россии работают медленнее, чем нам бы этого хотелось, они доставляют немало хлопот агрессору. И чем уже этот круг "хлопот" затягивается вокруг страны-агрессора, тем быстрее мы сможем одолеть ее на фронте.

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Самолеты из россии остаются в Германии

Заметим, что уже более 5 месяцев воздушное пространство ЕС заблокировано для самолетов из россии. Некоторые из них остаются в тех европейских странах, в которых они базировались.

Так, в Германии заблокированы 10 самолетов противника. Речь идет о бизнес-джетах, а также самолетах, которыми совершали чартерные рейсы. Если конкретнее, то среди них:

Три Ан-124 в Лейпциге;

Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 и Boeing 737 – в Кельне;

Boeing 747 – во Франкфурт-Хане;

Два ERJ-B3 BD-700-1A10 Global Express XRS, Cessna 750 Citation X – в Баден-Бадене;

Airbus A320 – в Мюнхене.

Заметим, что последний в свое время арендовала компания из россии. Теперь этот лайнер стоит без дела.

В связи с санкциями самолеты могут получать только базовое обслуживание. Речь идет о, например, защите от несанкционированного доступа. Техническое обслуживание запрещено. Речь идет, в частности, о предоставлении необходимых запчастей.

Напомним! Санкции изрядно осложнили жизнь владельцам самолетов. Так, они не имеют права ни пользоваться воздушными судами, ни вывозить их.

россиян лишают шенгенских виз

Страны Евросоюза начинают прикручивать гайки россиянам, которые решили путешествовать по "загнивающей" Европе. Для этого они решили запретить выдавать гражданам страны-агрессора шенгенские визы.

Заметим, что с 18 августа Эстония ограничит въезд в свою страну россиян. В Чехии призывают ЕС рассмотреть запрет выдавать россиянам шенгенскую визу уже в августе. Также соответствующую инициативу поддержали Дания и Литва. И это только начало.

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