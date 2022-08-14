И хотя санкции против россии работают медленнее, чем нам бы этого хотелось, они доставляют немало хлопот агрессору. И чем уже этот круг "хлопот" затягивается вокруг страны-агрессора, тем быстрее мы сможем одолеть ее на фронте.
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Самолеты из россии остаются в Германии
Заметим, что уже более 5 месяцев воздушное пространство ЕС заблокировано для самолетов из россии. Некоторые из них остаются в тех европейских странах, в которых они базировались.
Так, в Германии заблокированы 10 самолетов противника. Речь идет о бизнес-джетах, а также самолетах, которыми совершали чартерные рейсы. Если конкретнее, то среди них:
- Три Ан-124 в Лейпциге;
- Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 и Boeing 737 – в Кельне;
- Boeing 747 – во Франкфурт-Хане;
- Два ERJ-B3 BD-700-1A10 Global Express XRS, Cessna 750 Citation X – в Баден-Бадене;
- Airbus A320 – в Мюнхене.
Заметим, что последний в свое время арендовала компания из россии. Теперь этот лайнер стоит без дела.
В связи с санкциями самолеты могут получать только базовое обслуживание. Речь идет о, например, защите от несанкционированного доступа. Техническое обслуживание запрещено. Речь идет, в частности, о предоставлении необходимых запчастей.
россиян лишают шенгенских виз
Страны Евросоюза начинают прикручивать гайки россиянам, которые решили путешествовать по "загнивающей" Европе. Для этого они решили запретить выдавать гражданам страны-агрессора шенгенские визы.
Заметим, что с 18 августа Эстония ограничит въезд в свою страну россиян. В Чехии призывают ЕС рассмотреть запрет выдавать россиянам шенгенскую визу уже в августе. Также соответствующую инициативу поддержали Дания и Литва. И это только начало.
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