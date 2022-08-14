І хоч санкції проти росії працюють повільніше, ніж нам би того хотілося, вони завдають чимало клопоту агресорові. І чим вужче це коло "клопотів" затягується навколо країни-агресорки, тим швидше ми зможемо здолати її на фронті.

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Літаки з росії залишаються в Німеччині

Зауважимо, що вже понад 5 місяців повітряний простір ЄС заблокований для літаків з росії. Тож деякі з них залишаються в тих європейських країнах, в яких вони базувались.

Так, у Німеччині заблоковані 10 літаків ворога. Мовиться про бізнес-джети, а також літаки, якими здійснювали чартерні рейси. Якщо конкретніше, то серед них:

Три Ан-124 у Лейпцигу;

Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 та Boeing 737 – у Кельні;

Boeing 747 – у Франкфурт-Хані;

Два ERJ-B3 BD-700-1A10 Global Express XRS, Cessna 750 Citation X – у Баден-Бадені;

Airbus A320 – у Мюнхені.

Зауважимо, що останній свого часу орендувала компанія з росії. Тепер цей лайнер стоїть без діла.

У зв'язку з санкціями, літаки можуть отримувати лише базове обслуговування. Мовиться про, наприклад, захист від несанкціонованого доступу. Натомість технічне обслуговування заборонене. Мовиться зокрема про надання необхідних запчастин.

Нагадаємо! Санкції неабияк ускладнили життя власникам літаків. Так, вони не мають права ані користуватись повітряними суднами, ані вивозити їх.

росіян позбавляють шенгенських віз

Країни Євросоюзу починають прикручувати гайки росіянам, які вирішили подорожувати "загниваючою" Європою. Для цього вони вирішили заборонити видавати громадянам країни-агресорки шенгенські візи.

Зауважимо, що з 18 серпня Естонія обмежить в'їзд до своєї країни росіян. У Чехії закликають ЄС розглянути заборону видавати росіянам шенгенської візи вже у серпні. Також відповідну ініціативу підтримали Данія та Литва. І це лише початок.

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