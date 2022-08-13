Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що російський шантаж лише мобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору.

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Нові санкції повинні блокувати атомну галузь росії

Президент заявив, що кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС та в сусідніх районах України настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було.

Звичайно, на це має бути потужна реакція. Українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти росії обов'язково блокували російську атомну галузь,

– додав Зеленський.

За його словами, абсолютно всі російські посадовці, а також ті, хто їм допомагає в шантажистській операції з атомною станцією, повинні відповідати в міжнародному суді.

"Це обов'язково буде. А кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки, для наших спецслужб, для нашої армії", – зауважив глава держави.

Він додав, що особливо вдячний усім, хто боронить цей напрямок – витримує тиск російських терористів і захищає Україну та світ від створеної окупантами ядерної загрози.

"Я вдячний усім нашим енергетикам, які підтримують стабільну роботу енергосистеми України та самої Запорізької станції", – зазначив Зеленський.

Він підсумував, що уряд та ЗСУ роблять все можливе, щоб повернути спокій, безпеку цій частині держави, а також всім іншим містам та областям України.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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